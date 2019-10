× Erweitern Foto: Chelsea Zeffiro Zu Gast aus Tel Aviv Nitsan Margaliot

Im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen 2019 lädt die Dresden Frankfurt Dance Company drei Tanztalente und Nachwuchschoreografen und -choreografinnen aus Tel Aviv nach Frankfurt ein.

Poetisch, vibrierend und virtuos: Roni Chadash, Gil Kerer und Nitsan Margaliot zeigen einen Tanzabend mit vier Stücken: In „Goofy“ verwandelt Roni Chadash ihren Körper von einem amorphen Zustand zu einer Form, die gemeinhin als weiblich gelten könnte. Gil Kerer und Margarida Macier treffen in „Nice To Beat You“ als leidenschaftlich-chaotisches Duo aufeinander.

× Erweitern Foto: Tommer Halperin Zu Gast aus Tel Aviv Gil Kerer und Margarida Maciera

In der Soloperformance „The Child“ erforscht Gil Kerer außerdem die spirituelle Verbindung mit dem inneren Kind und Nitsan Margaliot untersucht mit dem Cellisten Steuart Pincombe die unterschiedlichen Dimensionen der Zeit. Ein außergewöhnlicher Start in die Winter-Tanz-Saison der Dresden Frankfurt Dance Company.

2. und 3.11., LAB, Schmidtstr. 12, Frankfurt, 20 Uhr (Sonntag 16 Uhr), www.dresdenfrankfurtdancecompany.de