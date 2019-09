Yves Saint Laurent: "Celebration"

× Erweitern Foto: Salzgeber Yves Saint Laurent

Die Dokumentation „Celebration“ von Olivier Meyrou über den Ausnahme-Modeschöpfer Yves Saint Laurent war 10 Jahre mit einem Aufführungsverbot seitens des Saint Laurent-Partners Pierre Bergé belegt; nun darf die Doku in einer leicht umgeschnittenen Version wieder im Kino laufen. Zu sehen am 29.9. im Mal seh’n Kino.

Olivier Meyrou hat den Modedesigner in seinen letzten Lebensjahren begleitet. Der Regisseur richtet die Aufmerksamkeit aber nicht nur auf das kreative Schaffen Yves Saint Laurents, sondern vor allem auf die komplexe Beziehung zwischen Saint Laurent und seinem Lebensgefährten und Geschäftspartner Pierre Bergé; die Beziehung sollte in Saint Laurents letzten Jahren – der Designer starb am 1.6. 2018 – immer essenzieller werden.

Meyrous Film wurde 2007 auf der Berlinale uraufgeführt und im Anschluss vom Pierre Bergé verboten; erst nach Bergés Tod und einer 10-jährigen Aufführungspause konnte Der außergewöhnliche Film im Zuge seiner Wiederaufführung gewürdigt werden; von der Presse wurde er hoch gelobt.

29.9., Mal seh’n Kino Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 14 Uhr, www.salzgeber.de/celebration/, www.malsehnkino.de