Winterlichter im Palmengarten

Jedes Jahr einen Besuch Wert ist die Ausstellung „Winterlichter“ im Frankfurter Palmengarten: Mit Hunderten von Lichtern, Lichtobjekten, Klang- und Videoinstallationen verwandelt sich der Park in den Abendstunden in ein leuchtendes Winter-Wunderland, das die Anlage in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Täglich von 17 bis 21 Uhr kann man auf Entdeckungsreise gehen, entweder auf eigene Faust, oder mit einer rund eineinhalbstündigen Führung, die an bestimmten Abenden angeboten wird.

Zum Aufwärmen laden nicht nur das Palmenhaus und die Villa Leonhardi mit Snacks und heißen Getränken, sondern vor allem das Tropicarium mit seinen tropischen Klimazonen, das anlässlich der Winterlichter ebenfalls bis 21 Uhr geöffnet hat.

15.12. – 20.1., Winterlichter, Palmengarten, Siesmeyerstr. 61, Frankfurt, täglich außer Heiligabend und Silvester von 17 – 21 Uhr (letzter Einlass 20 Uhr), Infos zu Führungen über www.palmengarten.de