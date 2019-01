× Erweitern Foto: Frank Franke Luftfahrt ohne Grenzen aus der Ausstellung zur Arbeit von "Luftfahrt ohne Grenzen"

Das English Theatre lädt gemeinsam mit dem Ensemble des Musicals „Cabaret“ am 27.1. zur Charity-Show „Wings of Help“ zu Gunsten der Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen LoG. Die Fotoausstellung „Save us – we are the Children“ begleitet das Projekt.

Die Show am 27.1., eine kurzweilige und unterhaltsame Revue, wird zusammengestellt und aufgeführt von den Darstellern und der Band der aktuellen „Cabaret“-Produktion des English Theatre. Auf dem Programmplan stehen Musical-Hits, Popsongs und „all time favourites“ der Darsteller.

Die Nachmittagsvorstellung startet um 14 Uhr mit einem Empfang in der James Bar, um 14:30 Uhr heißt es „Showtime“ auf der Bühne des English Theatre, im Anschluss an die rund einstündige Revue folgt „Mix und Mingle“ bei gratis Kaffee und Kuchen in der James Bar.

Der Ticketpreis von 66 Euro für die Charity-Gala „Wings of Help“ geht komplett zu Gunsten von Luftfahrt ohne Grenzen LoG.

Foto: Martin Kaufhold Das Ensemble von CABARET gestaltet die Benefiz-Gala „Wings of Help"

Jährliche Charity-Shows gehören bereits seit 15 Jahren zum Spielplan des English Theatre: „Die Idee kam 2004 aus den Reihen des Ensembles der damaligen „Cabaret“-Inszenierung“, erzählt Daniel Nicolai, Direktor des English Theatre. „Die Darsteller wollten den Opfern der Tsunami-Katastrophe in Thailand helfen und hatten die Idee zu einer Charity-Show außerhalb des normalen Spielbetriebs“.

Die damals gesammelten 14.000 Euro wurden für den Wiederaufbau zweier Schulen im Krisengebiet verwendet. In den folgenden Jahren gab es Charity-Shows für unterschiedliche Hilfsorganisationen.

„Für die Künstler bietet die Charity-Show auch eine spannende Möglichkeit, die verschiedenen Facetten ihres Könnens zu zeigen“, ergänzt Pressesprecherin Caroline Winter.

LUFTFAHRT OHNE GRENZEN

„In diesem Jahr möchten wir die Aufmerksamkeit auf die Organisation 'Luftfahrt ohne Grenzen LoG' richten“, erklärt Nicolai weiter.

Die im Jahr 2004 in Frankfurt gegründete Organisation bietet weltweite Katastrophenhilfe sowie medizinische Hilfe bei Natur- oder humanitären Katastrophen.

Mit einem über die Jahre gewachsenen Netzwerk an unterschiedlichen Spendengebern und Ärzten sowie der logistischen Organisation der Hilfsgüterlieferung ist dem Verein vor allem wichtig, vor Ort mit ansässigen Hilfsorganisationen zusammen zu arbeiten. „Wir möchten Zukunftsperspektiven für die Opfer schaffen“, erklärt die aus Mainz stammende LoG- Mitbegründerin und Vereins-Vizepräsidentin Marie-Luise Thüne beim Pressetermin im English Theatre. Und somit gehört nicht nur die unmittelbare Unterstützung mit den am dringendsten benötigten Gütern oder medizinischer Versorgung zur Arbeit von LoG, sondern zum Beispiel auch die technische Ausrüstung von Schulen – „damit die Opfer sich neu verwurzeln können“, erklärt Frau Thüne weiter.

Foto: bjö LoG Marie-Luise Thüne, Vize-Präsidenten und Mitbegründerin von Luftfahrt ohne Grenzen, kann zu jeden Foto der Ausstellung eine persönliche Geschichte erzählen – sie begleitet die Einsätze in Krisengebieten.

Das Charity-Event wird begleitet von einer Fotoausstellung, die Aufnahmen von LoG-Präsident Frank Franke zeigt. Der Journalist dokumentiert die Arbeit des Vereins mit eindrucksvollen Kinder- und Erwachsenen-Portraits aus den unterschiedlichsten Krisengebieten – jedes Foto erzählt eine eigene Geschichte!

In der James-Bar sind derzeit acht von Frank Frankes Fotos mit den dazugehörigen Geschichten zu sehen.

Foto: Frank Franke LoG Foto: Frank Franke LoG Foto: Frank Franke LoG

Der 27.1. bietet eine ideale Gelegenheit, sich von der rauschenden Revue „Wings of Help“ der CABARET-Darsteller begeistern zu lassen und gleichzeitig die Arbeit von Luftfahrt ohne Grenzen LoG kennen zu lernen und zu unterstützen.

Luftfahrt ohne Grenzen

27.1., „Wings of Help“ – Charity-Gala zu Gunsten Luftfahrt ohne Grenzen LoG, The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, 14 Uhr, Tickets über www.english-theatre.de

Infos über die Arbeit von Luftfahrt ohne Grenzen LoG über www.luftfahrtohnegrenzen.de