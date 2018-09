Willkommen im DomRömer-Quartier – die neue Altstadt

× 1 von 2 Erweitern Foto: #visitfrankfurt Holger Ullmann DomRömerQuartier × 2 von 2 Erweitern Foto: #visitfrankfurt Holger Ullmann DomRömerQuartier Prev Next

Mitten in der Frankfurter City, auf dem Gelände des ehemaligen Technischen Rathauses zwischen Kaiserdom und Römer, ist auf rund 7.000 Quadratmetern ein europaweit einzigartiges Bauprojekt verwirklicht worden: Das DomRömer-Quartier, das das ehemalige Stadtzentrum mit seinen im Zweiten Weltkrieg komplett zerstörten Fachwerkhäuser-Zeilen wieder aufleben lässt. 15 Rekonstruktionen und 20 zeitgenössische Neubauten, die typische Stilelemente der Frankfurter Altstadt aufgreifen, aber auch original erhaltene Schmuckelemente zeigen, bilden hier ein einzigartiges Ensemble mit kleinen Gassen und Geschäften, das absolut sehenswert ist. Vom 28. bis 30.9. wird das neue Quartier mit einem dreitägigen, spektakulär inszenierten Fest offiziell eingeweiht. Auch die umliegenden Museen beteiligen sich am Fest: Das Filmkollektiv Frankfurt präsentiert im Filmmuseum und in der Evangelischen Akademie im Rahmen seiner Filmreihe „Architektur und Stadtentwicklung in Frankfurt“ am 26., 29. und 30.9. Filme, die das Areal in seiner wechselnden historischen Gestalt zeigen; gezeigt werden Dokumentarfilme, aber auch Amateuraufnahmen.

28. – 30.9., Festival im DomRömer-Quartier, mehr Infos überwww.domroemer.de, Infos zur Filmreihe „Architektur und Stadtentwicklung in Frankfurt“ überwww.filmkollektiv-frankfurt.de