× Erweitern Foto: Rafl König We are part of Culture - Alexander Alexander der Große von Ralf König

Die bundesweite Wanderausstellung „WE ARE PART OF CULTURE“ tourt seit September vergangenen Jahres durch deutsche Hauptbahnhöfe. Organisiert vom gemeinnützigen „Projekt 100% Mensch“ möchte sie mit der Opferrolle aufräumen, auf die LSBTTIQ*-Menschen in Gegenwart und Vergangenheit durch Diskriminierung, Verfolgung oder physischer Gewalt reduziert werden. Gezeigt werden über 30 Portraits von LSBTTIQ*-Persönlichkeiten, die die Gesellschaft und Kultur positiv beeinflusst haben. Die Portraits sind von namhaften Künstlerinnen und Künstlern gestaltet – Ralf König hat zum Beispiel Alexander den Großen gezeichnet. Nach ihrem Frankfurter Zwischenstopp im Oktober vergangenen Jahres kommt die Ausstellung nun noch einmal ins GAB-Land Land: Vom 30.5. bis 8.6. im Hauptbahnhof Karlsruhe (Vernissage am 30.5. um 11 Uhr) , vom 30.6. bis 9.7. im Stuttgarter Hauptbahnhof (Vernissage am 30.6. um 11 Uhr), und vom 10 bis 19. August in Hauptbahnhof Mannheim (Vernissage am 9.8. um 19 Uhr im Rahmen des CSD Rhein-Neckar Empfangs), *bjö

www.wearepartofculture.de