Warten auf Godot

Samuel Becketts Klassiker des absurden Theaters kommt in einer Inszenierung von Robert Borgmann im Januar ans Schauspiel Frankfurt.

Zwei Landstreicher warten in einer verlassenen Gegend auf die Ankunft von Godot. Keiner weiß wer Godot ist, noch wann er kommt. Oder ob er überhaupt kommt. Also wartet man, egal ob vergeblich oder nicht, man vertreibt sich die Zeit, schlägt die Zeit tot, es kommen Leute vorbei, die Situation wird immer grotesker, aber man wartet immer noch. Die Ankunft verzögere sich, werden die beiden informiert. Aber Godot komme, heißt es. So quälend wie das Warten für die Protagonisten ist für die Zuschauer die Erkenntnis der Sinnlosigkeit des ganzen Tuns, das vielleicht sogar als traurige Parabel über eine Gesellschaft ohne Ziel gesehen werden kann. Existentialismus pur, zum Gruseln.

Premiere am 12.1., Schauspiel, Willy-Brandt-Platz 1, Frankfurt, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 14., 18., 24., 25. und 31.1.,www.schauspielfrankfurt.de