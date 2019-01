Volker Kriegel: Schön bescheiden

× Erweitern Illustration: Volker Kriegel Volker Kriegel „Männchen malen und Jazz spielen“ – Volker Kriegel über sich selbst - und im Selbstportrait

„Männchen malen und Jazz spielen“ – so beschrieb Volker Kriegel seine Arbeit. Natürlich eine schamlose Untertreibung, denn sowohl mit seinen Cartoons als auch mit seiner Musik schaffte der gebürtige Darmstädter legendäres; eine Ausstellung im Caricatura Museum zeigt Zeichnungen des 2003 verstorbenen Multitalents.

Illustration: Volker Kriegel Volker Kriegel

Die Musik und das Zeichnen gingen bei Kriegel schon immer Hand in Hand: Als er seine ersten Cartoons Ende der 1960er veröffentlichte, knüpfte er gleichzeitig erste Kontakte in die Frankfurter Jazz-Szene. In den frühen 1970ern komponierte er zum Beispiel das berühmte indisch angehauchte Jazz-Rock-Stück „Mathar“, das vom Dave Pike Set aufgenommen wurde, bei dem Kriegel unter anderem als Sitarspieler Mitglied war.

In den 1980ern widmete er sich verstärkt dem Zeichnen, veröffentlichte verschiedene Bücher und blieb dabei immer auch der Musik treu, wie seine Bücher „Der Rock’n’Roll König“ von 1982 oder „Erwin mit der Tröte“ von 2002 beweisen. Seine berühmteste Figur ist Olaf, der Elch mit nur einer Schaufel, der zusammen mit dem einäugigen Nikolaus der Held einer dreiteiligen Kinderbuchserie ist.

× Erweitern Foto: Volker Kriegel / Wilhelm Busch - Deutsches Museum für Karikatur und Zeichenkunst und BRD Volker Kriegel Olaf, der Elch, und der einäugige Nikolaus

Die Ausstellung im Caricatura Museum ist noch bis zum 27.1. zu sehen.

Caricatura Museum, Weckmarkt 17, Frankfurt, www.caricatura.museum.de