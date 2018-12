Vanessa P. ist ihr eigener Tannenbaum

× Erweitern Foto: Hans Keller Showgirls

Das war doch klar: Die Welt der Showgirls-Chefin Vanessa P. ist bunt und schrill, und so sollen die eigentlich besinnlichen Tage des Jahres in der Showgirls-Show ebenso bunt und schrill werden. Um sich und das Publikum sachte aus dem betäubenden Weihnachtsdusel zu lösen, beginnt die X-Mas-Show „Nicht ohne meinen Tannenbaum“ in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre und steigert sich bis ins Finale zu einem bunten Travestie- und Drag-Feuerwerk. Die Überraschungsgäste werden jetzt noch nicht verraten, nur so viel vorweg: Das Publikum kann interaktiv die Show bestimmen – wie mit einer Showgirls-App! Achtung: Im Dezember findet die Show ausnahmsweise an einem Freitag statt!

21.12., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com