× Erweitern Foto: Schwules Museum Berlin Unverschaemt

Die nächste Station für die Wanderausstellung „Unverschämt“ ist das Rathaus in Gießen. Noch bis zum 7.1.2019 ist dort die Dokumentation zur staatlichen Verfolgung von Lesben und Schwulen in Hessen von 1945 bis 1985 zu sehen; auch die aufkeimende Emanzipationsbewegung wird dokumentiert.

× Erweitern Foto: Schwules Museum Berlin Unverschaemt

Zentraler Punkt der Ausstellung ist der Paragraf 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte; das Relikt aus der Kaiserzeit wurde 1871 ins Strafgesetzbuch eingeführt und im Nationalsozialismus mit Paragraf 175a für „schwere Fälle“ noch verschärft. Nach seiner Liberalisierung Ende der 1960er wurde der Paragraf erst 1994 komplett abgeschafft. In Wort und Bild zeigt „Unverschämt“ unter anderem die regelrechte Hetzjagd auf Schwule, die in den 1950er Jahren insbesondere in Frankfurt wütete – aber auch die später aufkeimende Emanzipationsbewegung, die bis heute nachwirkt. Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz sagte anlässlich der Ausstellungseröffnung am 16.11.2018: „Gießen ist und bleibt bunt, das zeigt auch unser großes Engagement in der Zusammenarbeit mit zahlreichen LGBT*IQ-Gruppen und Initiativen aus der Stadt“.

× Erweitern Foto: Schwules Museum Berlin Unverschaemt

Die Wanderausstellung ist Teil des Forschungsprojekts „Aufarbeitung der Schicksale der Opfer des ehemaligen § 175 StGB in Hessen“ des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und gehört zum Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt.

Noch bis 7.1., Rathaus, Berliner Platz 1, Gießen, mehr Infos über https://soziales.hessen.de/integration/