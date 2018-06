× Erweitern Foto: Marion Cieplik Kick La Luna

Female World Music live, umsonst und in der freien Natur: Das könnte ein toller Sonntagnachmittag werden! Die Combo Kick La Luna lädt zum Konzert auf dem Lohrberg mit viel Samba, Groove und sonnig-warmen Sounds. Das Konzert ist der Auftakt der Konzertreihe „Wilder Sonntag“ des Frauendezernats und Umweltamtes. Go for it!

24.6., MainÄpplerHaus Lohrberg, Klingenweg 90, Frankfurt, 15 – 17 Uhr, www.kicklaluna.com