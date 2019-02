Tony Rizzi: „I am a mistake“

× 1 von 2 Erweitern Foto: Günter Krämmer, Heidelberg IamaMistake × 2 von 2 Erweitern Foto: Günter Krämmer, Heidelberg IamaMistake Prev Next

Den in Frankfurt lebenden Tänzer und Perfomancekünstler Tony Rizzi verbindet eine langjährige Freundschaft mit dem belgischen Dramatiker, Choreografen und Regisseur Jan Fabre. Rizzis Performance „I am a mistake“ basiert auf einem Text Fabres, einem glühenden Manifest für Nonkonformismus. Natürlich wählt Jan Fabre dabei ein unpopuläres Thema als Aufhänger: das Rauchen! Mit qualmenden Kippen im Mundwinkel gibt Rizzi Einblicke in die Welt von Süchtigen und sehnsüchtigen Menschen, der Glimmstängel ist bester Freund, Fuck-Buddy und gleichzeitig Todfeind. Die Ambivalenz zwischen Trieb und Vernunft wird spürbar, dazu steppt Tony Rizzi, zerschmettert Aschenbecher, zieht sich aus, zieht sich an, und es qualmt und qualmt und qualmt. Leider gastiert das Stück, das 2018 in Heidelberg Premiere feierte, nur für einen Abend in Frankfurt.

13.2., Schauspiel Frankfurt (Kammerspiele), Willy-Brandt-Platz 1, Frankfurt, 20 Uhr, www.schauspielfrankfurt.de