Tony geht fremd …

Pramila Chenchanna wird Entertainer Tony Riga im November seinen neuesten Seitensprung in ein bislang unbetretenes Genre machen: die Countrymusik. So wie einst die Pioniere den Wilden Westen eroberten, werden sich die beiden Gesangskünstler in neue Territorien wagen und dort nach musikalischem Gold schürfen.

Hits von Dolly Parton, Kenny Rogers oder Reba McIntyre auf neue Weise zum Funkeln gebracht und untermalen den Ritt in den Sonnenuntergang. An der Gitarre unterstützt sie Matthias Baumgardt. Lasst die Colts rauchen!

3.11., Maaschanz Restaurant, Färberstr. 75, Frankfurt, 17:30 Uhr, reservierung@maaschanz.de, www.tony-riga.de