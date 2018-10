The Lion in Winter

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold LionInWInter

James Goldmans Theaterstück um die Thronfolge am englischen Königshof im Jahr 1183 ist ein wortgewaltiges Polit-Drama: Henry II und seine Frau Eleonore leben in einer Ehe voller Machtkämpfe und Intrigen. Natürlich sind sie sich nicht einig darüber, welcher ihrer drei Söhne der neue König werden soll. Den Kontrahenten ist jedes Mittel recht: So werden auch zwischenmenschliche Beziehungen schamlos eingesetzt, um den eigenen politischen Schachzug durchsetzen zu können. Das Stück ist noch bis 18.10. im English Theatre zu sehen.

The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de