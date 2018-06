The Hound of Baskervilles

× Erweitern Foto: Martin Kaufhold HoundOfTheBaskervilles

Bereits im vergangenen Jahr feierte „The Hound of the Baskervilles“ einen großen Erfolg im English Theatre; der Grusel-Krimi wird in der Theater-Adaption von Steven Canny und John Nicholson zur rasanten Komödie mit schlagfertigen Dialogen und frechen Slapstick-Einlagen. Das Stück kam so gut an, dass es in dieser Saison als Wiederaufnahme gezeigt wird. Ein Heidenspaß!

15.6. – 8.7., The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt, Di – Sa 19:30 Uhr, So 18 Uhr, www.english-theatre.de