× Erweitern Foto: KBK GmBH David Hasselhoff

Weltberühmt wurde David „The Hoff“ Hasselhoff nicht nur durch seine TV-Rollen als Kämpfer für Gerechtigkeit in „Knight Rider“ mit seiner Partnerin K.I.T.T., dem sprechenden Auto, oder als Rettungsschwimmer in „Bay Watch“ an der Seite der damit nicht minder berühmt gewordenen Pamela Anderson.

Fast zeitgleich landete er Mitte der 1980ern mit dem Song „I’ve been looking for Freedom“ einen Welterfolg und ist seitdem auch als Entertainer und Sänger unterwegs. Als Vollprofi kennt er dabei keine Berührungsängste und hatte vor einigen Jahren sogar einen legendären Auftritt bei der Londoner Mega-Gay-Party „G-A-Y“.

17.10., Jahrhunderthalle, Frankfurt, Tickets an allen öffentlichen Vorverkaufsstellen oder über www.shooter.de