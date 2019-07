Ten on Tons: Live auf dem Lohrberg

× Erweitern Foto: Ten on Tons

Die fidele Groove-Combo um Percussionistin Anne Breick („Kick La Luna“) findet Gefallen an Outdoor-Gigs – im Juli gibt’s eine weitere Freiluft-Show auf dem Lohrberg!

Die zehn Mann- und Frau-starke Crew trommelt sich dabei durch kultige Grooves ohne musikalische Berührungsängste: Afro-, Latin-, Samba-, Funk- und Hip Hop-Beats fusionieren mit bekannten Melodien und bei überraschenden Improvisationen zu einem abwechslungsreichen Mitmach-Rhythmus; denn auch mit dem Publikum gibt’s keine Berührungsängste: Mitmachen ist erlaubt und gewünscht!

Der treibende Beat wird ergänzt durch musikalische Gäste mit A-capella-Gesang, Ukulele, Sopransaxophon und Helikon für die tiefen Bass-Vibes. Let the Sunshine in!

14.7., Lohrberg, Frankfurt, 15 – 17 Uhr, www.tenontons.com