× Erweitern Foto: dannywillem Tanzfestival 2019 Lisbeth Gruwez / Voetvolk: The Sea Within

In einer einmaligen Kollaboration präsentiert das Tanzfestival Rhein-Main 15 nationale und internationale Tanztheaterstücke in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Offenbach. Unter dem Motto „Moving beyond“ treffen Produktionen aufeinander, die allesamt die Idee der Aufgeschlossenheit und der Erweiterung des eigenen Horizonts gemein haben. Im besonderen Fokus steht die belgische Tänzerin und Choreografin Lisbeth Gruwez mit ihrer Kompanie „Voetvolk“, eine der herausragenden Figuren der jungen Tanz- und Künstlergeneration, die vier ihrer genreübergreifenden Produktionen präsentiert.

× Erweitern Foto: Adolfo Izquierdo Tanzfestival 2019 Danza Contemporaea De Cuba

Aber auch andere Stücke schaffen ungeahnte Verbindungen: Bei „Dance of the Sun“ musiziert und tanzt das 30-köpfige Orchester Geneva Camerata mit dem spanischen Choreografen Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola (1.11., Staatstheater Darmstadt), das Duo Hicks&Bühler kombiniert in „Strange Loops“ Jodeln und Tanz (5. bis 7.11., Mousonturm Frankfurt), das etablierte Ensemble Danza Contemporáea de Cuba präsentiert seine kubanischen Modern-Dance-Techniken, die unter anderem von afrikanischen und spanischen Vorfahren beeinflusst sind (9. und 10.11., Hessisches Staatstheater Wiesbaden), und mit Damien Jalet ist der Shootingstar der Tanzszene mit seiner überwältigenden Bildsprache zu Gast (31.10., Staatstheater Darmstadt).

Auch die klassische Sparte wird bedient: Tim Plegge zeigt mit dem Hessischen Staatsballett das Handlungsballett „Der Nussknacker“ (31.10. Hessisches Staatstheater Wiesbaden, 16.11. Staatstheater Darmstadt).

× Erweitern Foto: Damien Jalet / CEPRODAC | OMPHALOS Tanzfestival 2019 Damien Jalet & Ceprodac „Omphalos“

31.10. – 17.11., Tanzfestival Rhein-Main in Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und Wiesbaden, alle Termine über www.tanzfestivalrheinmain.de