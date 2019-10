Switch-Cinema: Mein Leben mit James Dean

× Erweitern Foto: PRO-FUN MEDIA Leben mit James Dean

In der satirischen Komödie von Dominique Choisy stellt ein junger Regisseur namens Géraud Champreux sein Erstlingswerk „Mein Leben mit James Dean“ im Kino vor; allerdings nicht in einem angesagten Off-Cinema in Paris, sondern auf einer Tour durch kleine Orte an der französischen Atlantikküste. Natürlich ist das dortige Publikum irritiert über das schwule Drama des Jungregisseurs, doch auf wundersame Art und Weise vermag der Film die Menschen zu berühren, die in Folge ihre oftmals versteckten Gefühle, Begierden und Wünsche entdecken.

Das Switchboard zeigt die Komödie in Kooperation mit PRO-FUN MEDIA.

30.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.switchboard-ffm.de, www.pro-fun.de