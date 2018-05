Sommer im Sinclair Haus

× Erweitern Foto: Sven Fenemma Living Pictures SinclairHaus „Societa“ von Sven Fenemma: Ein Ausblick auf die für Dezember geplante Ausstellung „Aussicht – Einsicht: Das Fenster in der Kunst“ zur Wiedereröffnung des Museum Sinclair Haus

Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen bleibt das Bad Homburger Museum Sinclair Haus noch bis voraussichtlich Dezember 2018 geschlossen. Auf Kulturgenuss muss man trotzdem nicht verzichten, denn das Museum bietet im Sommer mit schöner Regelmäßigkeit feine Open-Air-Veranstaltungen im nahe gelegenen Schlosspark an. Beliebt sind die jeweils am ersten Sonntag des Monats stattfindenden Matineen im Gartenpavillon „Goethes Ruh“, wo auf einer Naturbühne kurze literarische, tänzerische oder musikalische Auftritte stattfinden.

Die nächsten Termine sind am 3.6., 1.7., 5.8. und 2.9., jeweils um 11:30 Uhr. Am 17.6. gibt es einen literarischen Spaziergang durch den Schlosspark: Unter dem Motto „Ist das Kunst oder kann das weg?“ steht dabei die moderne Kunst in Fokus und der Schauspieler und Sprecher Helge Heynold liest Texte von Kishon, Erwin Wurm und Robert Gernhardt. Heinz-Dieter Sauernborn von der hr-Bigband setzt mit seinem Saxophon musikalische Akzente. Der vergnügliche Spaziergang startet am 17.6. um 11 Uhr.

Mehr Infos zum Sommerprogramm über www.museum-sinclair-haus.de