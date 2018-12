Staatstheater Darmstadt: Tänzer Ramon John gewinnt Theaterpreis

× Erweitern Foto: Regina Brocke RamonJohn_Winterreise Tänzer Ramon John in Tim Plegges „Eine Winterreise“

Das Stück vom Tim Plegge, Ballettdirektor und Chefchoreograf des Hessischen Staatsballetts, feierte Ende 2017 Premiere und fand bei Presse und Publikum gleichermaßen Anklang.

Die Auszeichnung bedeutet dem gebürtigen Fuldaer Ramon John sehr viel: „Ich habe in den Wanderer sehr viel Herzblut, persönliche Gefühle und im wortwörtlichen Sinne viel Schweiß hineingesteckt“, meint der Tänzer, der mit seinen 1,83 Metern Körpergröße eine auffallende Erscheinung ist.

„Natürlich war mein oberstes Ziel immer, die Menschen im Publikum zu berühren – dass das jetzt mit dieser Auszeichnung anerkannt wird, freut mich natürlich umso mehr“, so John weiter. „Während der Probenzeit der ‚Winterreise’ habe ich mich selbst wie auf einer Reise gefühlt. Emotional war das nicht nur im Ballettsaal ein Thema, weshalb ich viele persönliche Probleme und Konflikte in diese Figur habe einfließen lassen. Für mich war das nicht immer einfach, aber ich wollte unbedingt authentisch, echt sein“. Seit 2016 ist Ramon John Ensemblemitglied beim Hessischen Staatsballett, dem gemeinsamen Tanzensemble des Staatstheaters Darmstadt und des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.

× Erweitern Foto: Bettina Stöß RamonJohn_SADEH21 „SADEH21“ von Ohad Naharin mit Ramon John im Ensemble des Hessischen Staatsballets

In der aktuellen Spielzeit ist Ramon John im Tanzstück SADEH21 des israelischen Choreografen Ohad Naharin zu sehen; das hebräische Wort „sadeh“ bedeutet „Feld“; das Stück zeigt in 21 spannungsvollen Feldern Beziehungen in ihrer ganzen Bandbreite, Zuneigung und Abneigung in allen möglichen Konstellationen und emotionalen Zwischentönen. Im Februar 2019 feiert dann „Liliom“, das neueste Stück von Tim Plegge, seine Uraufführung.

„SADEH21“ zu sehen am 28.12., 27.1. und 1.2. im Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz 1, Darmstadt, Premiere „Liliom“ am 22.2. im Staatstheater Darmstadt, www.staatstheater-darmstadt.de