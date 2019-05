So geht schön!

× Erweitern Foto: Unbound Technolgies Beauty Ausstellung Unbound, Virtual Reality Applikation für die Ausstellung Sagmeister & Walsh: Beauty, 2018/19 , © Unbound Technologies

Der renommierte Grafikdesigner Stefan Sagmeister und seine Agenturkollegin Jessica Walsh gehen der Schönheit auf den Grund – in der interaktiven, lustvoll-verspielten und im wahrsten Sinne des Wortes berührenden Ausstellung „Beauty“ im Museum Angewandte Kunst.

Form follows function? Schönheit liegt im Auge des Betrachters? Alles Quatsch! Oder zumindest relativ. Das meinen Stefan Sagmeister, weltberühmter Grafikdesigner, und seine Agenturpartnerin Jessica Walsh. Ihre Ausstellung „Beauty“ betrachtet von Menschen gemachte Schönheit am Beispiel von Design und Architektur.

„Der ökonomische Funktionalismus ist das große Missverständnis der letzten Jahrzehnte. Dabei ist Schönheit an sich schon Funktion“, erklärt Sagmeister in seinem schönen Vorarlberger Akzent und führt als Beispiel gleich die „Allerweltsarchitektur“ internationaler Flughäfen an: „Überall dort, wo das Schöne fehlt und reine Funktion herrscht, benehmen wir uns als Menschen garstig und fühlen uns unwohl“ – und das sei wissenschaftlich bewiesen.

Schönheit beeinflusst also unser Leben – aber was ist schön? Eine Frage des individuellen Geschmacks? Auch da kontert Sagmeister: „Es gibt erstaunliche Übereinstimmungen, die weltweit und über alle Kulturen hinweg gelten“. So ist Blau die beliebteste Farbe der Welt – und wurde damit als dominierende Farbe für die Ausstellung gewählt. Die ist wie ein Erlebnisparcours gestaltet ist, den man durch einen mit Ornament-Projektionen versetzten

Nebelvorhang betritt und sich alsbald im bunten Wunderland wiederfindet, mit Kunst, Design, Sound, Video, interaktiven Installationen zum Anfassen und Rumspielen und überzeugend vermittelten Ergebnissen der Ästhetikforschung. „Beauty“ ist ein sinnliches Plädoyer für mehr Mut zur Schönheit in der Welt, immer begleitet von diesem schönen Vorarlberger Akzent – denn Sagmeister hat die über Lautsprecher eingespielten Texte der Ausstellung selbst eingesprochen.

Sagmeister & Walsh „Beauty“, Museum Angewandte Kunst, Schaumainkai 17, Frankfurt, noch bis 15.9., www.museumangewandtekunst.de