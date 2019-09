Showgirls Saisonstarter

× Erweitern Foto: Hans Keller Showgirls

Zurück aus der Sommerpause meldet sich Vanessa P. mit der neuesten Ausgabe ihrer „Showgirls“-Revue. Das Motto „Partybitches, Trash und Diven“ könnte nicht passender sein: Zusammen mit Christy Moon, dem noch jungen Stern am Frankfurter Partyhimmel, Flora Soft, der altehrwürdigen Grand Dame aus vergangenen „PUT Eventbühne“-Tagen, und mit Vanessa P. selbst rollt ein kunterbuntes Unterhaltungsprogramm über die Bühne. Die seit 30 Jahren Drag- und Travestieerfahrene Flora Soft entführt in die Goldenen 20er, Vanessa kokettiert mit Selbstironie und Küken Christy ist sexy as hell.

28.9., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com