Showgirls: JFC trifft Vanessa P.

Vanessa P., Chefin der monatlichen Showgirls-Show, setzt im Mai auf drei Newcomer: Jazz Cortes, Feeby Fergison und Cimberly Clark alias JFC sind live on stage. Unter dem Motto „Chamäleon trifft Bitches“ gibt’s eine erfrischende Show: „Die drei sind aufgeweckte, liebenswerte und lustige Frankfurter Dragqueens, die überall für Lacher und ordentlich Stimmung sorgen“, weiß Vanessa. Also: Let’s get this party started, bitches!

25.5., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com