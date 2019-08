× Erweitern Foto: aurorademeehl.de Sandra Claus

Noch bevor der Mandelspekulatius im Supermarktregal auftaucht, stimmt das Darmstädter Kabarettduo Aurora DeMeehl und Herr Schmidt schon mal auf das Weihnachtsfest ein. Denn Weihnachten will organisiert sein – wer will zum Beispiel immer alle Geschenke in letzter Minute besorgen? Aber Achtung: Beim Programm „Sandra Claus’ Sommerweihnacht“ ist das Motto keinesfalls „stille Nacht, heilige Nacht“ – ganz im Gegenteil! Aurora DeMeehl und Herr Schmidt bringen Alltagsoptimierung auf die humoristische Art, und das Switch-Team von hessenEssen serviert dazu einen weihnachtlichen Schlemmerteller.

31.8., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 20 Uhr, www.switchboard-frankfurt.de