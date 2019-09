× Erweitern Foto: riviera-offenbach.de Riviera 2019

Offenbach am Meer? Klar, da gibt’s auch eine Riviera, und das passt super zum gleichnamigen Festival für Pop- und Clubkultur, das am 6. und 7.9. am Offenbacher Mainufer steigt.

Mehr als 20 Bands, DJs und Solo-Musiker aus dem weiten Feld der experimentierfreudigen Pop- und Elektronikszene und sind am Start, darunter viele Underground-Stars und einige, die (noch) als Geheimtipps gehandelt werden: Das Trio Brandt Brauer Frick zum Beispiel kombiniert ihren elektronischen Soundtrack mit Percussions, Bläsern, Streichern, Kontrabass und Piano. Die russische Musikerin Kedr Livanskiy produziert eine Mischung aus Techno und Industrial-Sounds und versetzt sie mit Dream-Pop-Elementen. Die Aktivisten für „produktive Gegenkultur“ Koxette aus Köln machen nicht nur Musik, sondern engagieren sich auch für kulturelle Freiräume in ihrer Heimatstadt.

Foto: Max Parovsky Brandt Brauer Frick Foto: Kedr Livanskiy Kedr Livanskiy Foto: Koxette Koxette

Mindestens ebenso spannend sind die Orte, an denen die Künsterlinnen und Künstler auftreten: Vom Robert Johnson und Hafen2 bis zum Waggon und der Kapelle im Isenburger Schloß an der HfG schlängeln sich die Venues am Main entlang; und wie es sich für ein Festival am Wasser gehört, gibt es nicht nur einen Shuttlebus, sondern auch das Shuttle-Boot „Gaby“, dass die Orte miteinander verbindet.

6. und 7.9., Riviera Festival, Festivalzentrum: Hafen2, Nordring 102, Offenbach, 19 Uhr, mehr Infos zu Künstlern, Orten und Programm auf www.riviera-offenbach.de