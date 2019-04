Rino Galiano und Marion La Marché

× Erweitern Foto: Galiano BackToMyRoots - rino

Foto: Tanja Schneider BackToMyRoots-Marion

n Wurzeln. In jeweils verschiedenen Rollen sind die beiden in Mannheim gut bekannt, egal ob als Musical-Darsteller, Kabarettisten oder Musiker. Dabei sind sie sich schon oft begegnet und haben festgestellt, dass sie nicht nur den gleichen schrägen Humor teilen und die gleiche große Klappe haben – auch musikalisch gibt’s jede Menge gemeinsamer Interessen. So kann man sich auf einen humorvoll musikalischen Abend freuen, mit jeder Menge Blues-, Soul- und Pop-Classics.

2.5., Casino im Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 20 Uhr, www.capitol-mannheim.de