Reizend, Frl. Wommy Wonder

2019 ist das Jubiläumsjahr für das Stuttgarter Fräulein mit der Wonder-Plastikfrisur: 35 Jahre Unterhaltung mit Haltung, knackiges Kabarett, spitze Satire, Comedy mit Hirn und Chanson mit Sinn. Das Fräulein hat das Beste aus den vergangenen Jahren für die Werkschau zusammengetragen, alles aufbereitet und aktualisiert und mit aufwändigen Video-Installationen inszeniert. Bis zum 15.9. ist Wommy damit im Theater der Altstadt zu sehen, wobei das Programm im September wechselt: Im August ist Frl. Wonder solo zu sehen, ab dem 3.9. kommen Schwester Bärbel und der Pianist Tobias Becker dazu um eine zweite Jubiläumsshow zu präsentieren. Wommy im Doppelpack – so feiert man Jubiläum!

„(Ups ... schon 35?) Reizend“, 1.8. – 1.9., Frl. Wommy Wonder Solo, 3.9. – 15.9., Wommy mit Schwester Bärbel und Tobias Becker, Theater der Altstadt, Rotebühlstr. 89, Stuttgart, Mi und Do 19 Uhr, Fr und Sa 20 Uhr, So 16 Uhr, Mo und Di spielfrei, www.wommy.de