Recht auf Liebe: Die Benefizgala

× Erweitern Foto: Macompagnie & Friends Benefizgala Karlsruhe Die Karlsruher Artistiktruppe Macompagnie & Friends

Unter dem Motto „Recht auf Liebe“ steigt unter der Schirmherrschaft der Bundesverfassungsrichterin Prof. Dr. Susanne Baer die siebte Benefizgala im Badischen Staatstheater Karlsruhe zu Gunsten der AIDS-Hilfe Karlsruhe.

Für eine bunte Revue sorgen zahlreiche Ensemblemitglieder aus den verschiedenen Sparten des Staatstheaters. Außerdem zeigt die Karlsruher Artistiktruppe Macompagnie & Friends ihre wagemutige Show am Boden und in der Luft, und der Frankfurter Chor „Die Mainsirenen“ singt Ausschnitte aus seinem neuen Programm „Who the f* is Judy?“, das an 50 Jahre Stonewall erinnert.

Im Anschluss lockt außerdem die After-Show-Party mit DJane Käry.

7.12., Badisches Staatstheater, Hermann-Levi-Platz 1, Karlsruhe, 20 Uhr, Tickets über www.staatstheater.karlsruhe.de