Queerfilmnacht: Marvin

Der junge Marvin, der in armen Verhältnissen in einem beschaulichen Dorf in Frankreich aufwächst, ist schon immer „anders‟ gewesen als die anderen und wird daher von seiner Umwelt gemobbt. Aber er schafft es, sich selbst neu zu erfinden und sich als Martin Clément (Finnegan Oldfield) eine Karriere am Theater aufzubauen … Filmstart ist am 5. Juli, die Vorpremiere bei der Queerfilmnacht!

8.6., CinemaxX, Robert Bosch Platz 1, Stuttgart, 20:30 Uhr, 12.6., 20 Uhr, Cineplex, P4 13, Mannheim, 20.06., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, 27.06., Schauburg, Marienstr. 16, Karlsruhe, 21 Uhr, 29.06., Stadtbibliothek Kulturforum, Am Freiheitsplatz 18 a, Hanau, 20 Uhr, www.queerfilmnacht.de