Queerfilmnacht: Just Friends

Lust auf eine warme Sommeraffäre? Dann nichts wie die Queerfilmnacht im Februar gecheckt: Ellen Smits Coming-Of-Age-Film begleitet den jungen Yad an die holländische Küste. Yad hat sein Medizinstudium geschmissen und verbringt den Sommer bei seinen Eltern. Eigentlich möchte er sich Klarheit über seine Zukunft verschaffen, doch dann taucht der attraktive wie strebsame Joris auf – und schon landet man mitten in einer hinreißenden Hochsommer-Liebesgeschichte, an deren Ende sich Joris und Yad allerdings entscheiden müssen, was im Herbst werden soll.

Queerfilmnacht am 8.2. im CinnemaxX Stuttgart (20:30 Uhr), 12.2. im Cineplex Mannheim (20 Uhr), 20.2. im Mal seh’n Kino Frankfurt (20 Uhr), 22.2. im Kulturforum Hanau (20 Uhr) und im Kommunalen Kino Weiterstadt (23 Uhr) sowie am 27.2. in der Schauburg Karlsruhe (21 Uhr), www.queerfilmnacht.de