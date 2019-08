× Erweitern Foto: Salzgeber Heute oder Morgen

Ein ausgelassener Sommer in Berlin bildet den Rahmen des Queerfilmnacht „Heute oder Morgen“ von Regisseur Thomas Moritz.

Maria und Niels lassen sich durch Berlins Szene treiben, die Tage sind lang, die Nächte noch länger. Was zählt ist der Moment, das Morgen ist egal. Auch beim Flirten sind die beiden ein eingespieltes Team und lassen dem jeweils anderen freie Hand. Als die beiden Chloe treffen, beginnt zuerst Maria sich auf den anfänglichen Flirt einzulassen, später fühlt auch Niels sich mehr und mehr angezogen und es entsteht eine intensive Ménage-à-trois.

Foto: Salzgeber Heute oder Morgen

Trotz der offensichtlich wild ausgelebten Freiheiten einer offenen Beziehung schafft es Regisseur Thomas Moritz hinter die Fassade zu schauen und sehr fein die Gefühle seiner Protagonisten frei zu legen – wie umgehen mit Eifersucht, Respekt und bekanntem Alpha-Männchen-Verhalten? Und was bedeutet Treue?

In den Hauptrollen sind die Nachwuchsdarsteller*innen Paula Knüpling, Maximilain Hildebrandt und Tala Gouveia zu sehen. Der Film wurde auf der diesjährigen Berlinale gefeiert, kommt Mitte September in die Kinos und ist im August bereits in der Queerfilmnacht zu sehen.

13.08., Cineplex, P4 13, Mannheim, 20 Uhr,

21.08., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr,

28.08., Schauburg, Marienstr. 16, Karlsruhe, 21 Uhr,

30.08., Kommunales Kino Weiterstadt, Carl-Ulrich-Straße 9, Weiterstadt, 19 Uhr und 23 Uhr, www.queerfilmnacht.de