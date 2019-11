Queerfilmnacht: Giant Little Ones

× Erweitern Foto: Salzgeber Giant Little Ones

Einen mitreißender Coming-of-Age-Film über Freundschaft, Selbstfindung und die erste große Liebe zeigt die Queerfilmnacht am 13.11. im Frankfurter Mal seh’n Kino.

Die Teenanger Franky und Ballas sind beste Freunde, als Stars des High School Schwimmteams beliebt und bei den Mädchen begehrt. Alles läuft nach Plan, bis die beiden sich an Frankys 17. Geburtstag im betrunkenen Zustand sexuell näher kommen. Diese Nacht verändert alles: Plötzlich will Ballas nichts mehr mit Franky zu tun haben, Franky selbst erfährt Mobbing, Gewalt und offene Ablehnung. Aber da ist auch noch Frankys Vater, der sich vor einigen Jahren schwul geoutet hat. Und Franky versteht langsam, auf was es im Leben ankommt.

Die berührende Coming-of-Age-Story wurde von Regisseur Keith Behrman in leuchtende Bilder gepackt, die Schauspiel-Newcomer Josh Wiggins als Franky und und Darren Mann als Ballas überzeugen; in weiteren Rollen sind Kyle MacLachlan („Twin Peaks“) und Maria Bello („Prisoners“) als Frankies Eltern zu sehen.

13.11., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, www.queerfilmnacht.de