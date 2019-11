Queerfilmnacht: Die glitzernden Garnelen

× Erweitern Foto: Salzgeber Die glitzernden Garnelen

Einen Komödien-Hit aus Frankreich beschert uns die Queerfilmnacht zur Weihnachtszeit!

„Die glitzernden Garnelen“ nennt sich eine schwule Wasserballmannschaft, der es weniger um Wettkampf-Siege geht, als darum, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Das soll sich ändern, denn Matthias Le Goff – der Vize-Schwimmweltmeister soll das Team fit machen für die Gay Games in Kroatien. Allerdings nicht ganz freiwillig: Zu seinem Trainerjob ist der Profisportler von seinem Verband wegen eines homophoben Statements verurteilt worden. Nun müssen Trainer und Team sehen, wie sie zusammenkommen – und das läuft nicht ohne skurrile Szenen ab!

4.12., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Vorstellungen am 10.12. um 20 Uhr in Cineplex Mannheim, am 13.12. um 20:30 Uhr im CinemaxX Stuttgart sowie am 27.12. um 20:30 Uhr und 28.12. um 18 Uhr im Kommunalen Kino Weiterstadt, www.queerfilnacht.de