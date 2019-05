Queerfilm Kassel: Game Girls

× Erweitern Foto: Blinker Filmproduktion GameGirls

Der Dokumentarfilm von Alina Skrzeszewska portraitiert Menschen am Rande der Gesellschaft: Das Viertel „Skid Row“ in Los Angeles ist bekannt als Stadt der Obdachlosen. Das lesbische Paar Teri und Tiahna versucht dort zwischen Gefängnis, Alkoholsucht und Drogenverkauf zu überleben. Mit einem von der Filmemacherin initiierten Workshop beginnen die Frauen sich aus ihrer Opferrolle herauszuarbeiten und schaffen es, ihr altes Viertel zu verlassen. Mit allen Hoffnungen, Wünschen und Träumen stoßen sie dennoch an scheinbar unüberwindbare Grenzen.

15.5., Kleines Bali, Rainer-Dierichs-Platz 1, Kassel, 18:30 Uhr, www.queerfilm-kassel.de