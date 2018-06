Queerfilm Kassel: 120 BPM

× Erweitern Foto: Verleih 120 battements par minute

Paris, Anfang der 1990er: Seit fast zehn Jahren sieht man sich mit Aids konfrontiert, doch die französische Regierung und das Gesundheitssystem reagieren nur schleppend auf die Bedrohung durch die Immunschwächekrankheit – zu groß sind erst das Tabu der hauptsächlich sexuellen Übertragungswege und dazu die Vorurteile gegenüber der damals noch als „Schwulenkrankheit“ titulierten Epidemie. Es ist die Zeit der Aktivistengruppen wie ACT UP, die mit radikalen Aktionen auf die Missstände aufmerksam machen. Der junge Nathan, selbst HIV-negativ, stößt zur Gruppe und verliebt sich in Sean, den Anführer von ACT UP. Regisseur Robin Campillo verbindet das damalige Zeitgeschehen mit einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte und konnte mit seinem beeindruckenden wie einfühlsamen Film mehrere Filmpreise ergattern, unter anderem 2017 in Cannes den Großen Preis der Jury. Sehenswert!

20.6., Kleines Bali, Rainer-Dierichs.Platz 1, Kasel, 18:30 Uhr, www.queerfilm-kassel.de