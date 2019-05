QueerBeet ist zurück!

× Erweitern Foto: Lana Delicious Queerbeet-Lana

Mit dem Prinzessinnenball im Januar haben die Queer-Partys ihr Revival im Mainzer KuZ begonnen – im Mai wird das mit der QueerBeet-Party nun munter fortgesetzt!

Drei Dinge gilt es auf der bunten Party zu feiern: den Frühling, den Start in die CSD-Saison und den Eurovision Song Contest. Der wird sich auch im Set von DJane Miss Delicous mit dem ein oder anderen Hit aus der ESC-Schmiede zeigen. Ansonsten bringt die Kölner DJane mit ihrem frischen Mix aus aktuellen Charts und 80er-, 90er-Sounds jeden Menge Frühlingsgefühle auf den Dancefloor. Wer sich frühlingsfit zeigen möchte, kann außerdem seine Skills am Tischkicker und der Tischtennisplatte beweisen – aber bitte nur in Glanz-Sportshorts! Schon allein wegen der Frühlingsgefühle ...

18.5., KuZ, Dagobertstr. 20b, Mainz, 21 Uhr, www.queerbeet-mainz.de