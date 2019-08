Queer Filmfestival Stuttgart

Von den Machern der Queerfilmnacht, die monatlich einen ausgewählten queeren Streifen in über 25 deutschen Städten zeigen, wurde das Queer Filmfestival ins Leben gerufen, das auch vom 28.8. bis 1.9. in Stuttgart Station macht.

Zehn Spiel- und fünf Dokumentarfilme stehen auf der Programmliste, und die Themenvielfalt ist bunt wie das Leben:

× Erweitern Celebration

Gleich am Eröffnungstag wird die Dokumentation „Celebration“ von Olivier Meyrou über den Ausnahme-Modeschöpfer Yves Saint Laurent gezeigt. Nach 10 Jahren Aufführungsverbot seitens des Saint Laurent-Partners Pierre Bergé darf die Doku nun wieder in einer leicht neu geschnittenen Version im Kino laufen – was Herr Bergé da wohl nicht verbreitet wissen wollte? (28.8., 18 Uhr)

× Erweitern Foto: Salzgeber Jonathan Agassi saved my Life Jonathan Agassi saved my Life

Was es bedeutet, im heutigen Sex-Business zu arbeiten, zeigt die aufrichtige Dokumentation „Jonathan Agassi saved my life“ über den gleichnamigen Erotik-Darsteller und Escort aus Tel Aviv (30.8., 21 Uhr).

× Erweitern Foto: www.queerfilmfestival.net Die glitzernden Garnelen

Ein Hit aus Frankreich ist die Sport-Komödie „Die glitzernden Garnelen“ über eine schwule Wasserballmannschaft: Nach einem homophoben Statement des Vize-Schwimmweltmeisters Matthias Le Goff wird dieser dazu gebracht, eben dieses Wasserballteam für die Gay Games zu trainieren. Zwei Welten prallen aufeinander ... (29.8., 19 Uhr)

× Erweitern Foto: Salzgeber Kanarie Kanarie

Am Abschlussabend führt das südafrikanische Musical „Kanarie“ zurück in die 1980er: Als der 18-jährige Militärdienstleistende John Niemand beim Soldatenchor „Canaries“ (die Kanarienvögel) aufgenommen wird, ist das für ihn ein Befreiungsschlag: John ist glühender Boy George Fan und verliebt sich auf einer Chor-Tournee in einen seiner Chor-Kameraden. John beginnt, sein Leben und das Apartheid-Regime kritisch zu hinterfragen und Alternativen zu suchen. Das Musical von Christiaan Olwagen ist in Afrikaans und Englisch gedreht und mit einem tollen New Wave-Soundtrack unterlegt (1.9., 20:30 Uhr).

28.8. – 1.9., Delphi Arthaus Kino, Tübinger Str. 6,·Stuttgart, www.queerfilmfestival.net, Tickets über www.arthaus-kino.de