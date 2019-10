× Erweitern Foto: missingFILMs Queer Filmfest Ich bin Anastasia

Vom 23.10. bis 6.11. präsentiert das Queer Filmfest Weiterstadt mit 27 Spielfilmen und 35 kurz- und mittellangen Filmen wieder ein gelungenes Programm, das sowohl Premieren als auch ein Wiedersehen mit Klassikern feiert.

Mit dabei sind spannende Dokumentarfilme wie „Ich bin Anastasia“ über eine Bundeswehrsoldatin mit Trans*-Biografie (24.10.) oder „Jonathan Agassi saved my Life“ über den gleichnamigen Pornostar, der mitunter ernüchternde Einblicke in die Welt der Erwachsenenunterhaltung bietet (26.10.).

× Erweitern Foto: Salzgeber Queer Filmfest Jonathan Agassi saved my Life

Mit „Portrait einer jungen Frau in Flammen“ kommt ein klassischer Lesbenfilm mit Noémie Marchant und Adèle Haenel in den Hauptrollen, der eine zarte Liebe zwischen der Malerin Marianne und ihrem Model Héloïse, einer widerspenstigen Ex-Klosterschülerin, am Ende des 18. Jahrhunderts zeichnet.

× Erweitern Foto: Alamode Film Queer Filmfest Portrait einer jungen Frau in Flammen

Kurzweilige Unterhaltung verspricht auch der französische Komödien-Hit „Die glitzernden Garnelen“ um ein schwules Wasserballteam, das von einem strafversetzten homophoben Trainer für die Gay Games trainiert werden soll (26.10. und 4.11.)

× Erweitern Foto: www.queerfilmfestival.net „Die glitzernden Garnelen“

In „J.T. Leroy“ spielt Kristen Stewart den (angeblichen) Autoren J.T. Leroy, der Ende der 90er eine Reihe aufsehenerregender, angeblich autobiografisch geprägter Bücher veröffentlichte; als zu Tage kommt, wer eigentlich hinter J.T. Leroy steckt, entwickelt sich ein handfester Literaturskandal. Der auf einer wahren Begebenheit beruhende Film mit Starbesetzung (Kristen Stewart, Laura Dern, Diane Kruger) läuft am 6.11. als deutsche Preview.

JT Leroy

Die Klassiker-Nights in der „KofibaR“ bringen ein Wiedersehen mit Filmen wie dem Aids-Drama „Philadelphia“, Sean Penn als Harvey Milk in bewegenden Biopic „Milk“ von Gus van Sant oder mit dem schrillen Klamauk „Geierwally“ von Walter Bockmayer.

Publikumslieblinge sind außerdem die lange Nacht der Mittellangen Filme, die Kurzfilmnacht mit Mitternachtssuppe sowie das Kurzfilmbrunch. Und gefeiert wird auch: zum Auftakt am 23.10. ist der queere Electropop-Sänger Leopold zu Gast, am 1.11. steigt zusätzlich die große Queer Filmfest Party mit der Band „Klangkrise“ aus Stuttgart sowie den DJs des Switchboard aus Frankfurt..

23.10. – 6.11., Festivalzentrum Kommunales Kino, Carl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, Klassiker-Nights in der KofibaR, Arheilger Str. 26, Weiterstadt, www.queer-weiterstadt.de