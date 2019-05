Nippon Connection: Portraits of the Rainbow

× Erweitern Foto: Temjin Co.Ltd Portraits Of The Rainbow

Das Festival für japanische Filmkultur zeigt am 30.5. den Dokumentarfilm „Portraits of the Rainbow“, der Einblicke in queeres Leben in Japan gibt.

Der in Singapur geborene und in Japan aufgewachsene Fotograf Leslie Kee (48) portraitiert normalerweise Stars wie Madonna, Lady Gaga oder Karl Lagerfeld für internationale Hochglanzmagazine wie Vogue, Rolling Stone oder Harper’s Bazaar.

2015 startete er sein ambitioniertes Fotoprojekt „Out in Japan“, für das er 10.000 Menschen mit LGBTIQ*-Hintergrund portraitieren will. Der bisexuelle Kee möchte damit einer im japanischen Alltag weitgehend unsichtbaren, weil gesellschaftlich nicht anerkannten Gruppe ein Gesicht geben. Er selbst hat es bisher nicht gewagt, sich gegenüber seiner Familie zu outen.

Die erste Ausstellung mit den ersten Portraits in Nara, einer kulturhistorischen, aber konservativen Stadt mitten auf der japanischen Kerninsel Honshu, findet erwartungsgemäß kaum Beachtung; doch Kee fotografiert weiter.

× Erweitern Trailer zur Ausstellung Portraits of the Rainbow

Die Regisseurin Ayumi Nakagawa hat den Fotografen über ein Jahr begleitet. Dabei geben die fotografierten Personen und Paare einen Einblick in queeres Leben in Japan. Neben persönlichen Schicksalen, Wünschen und Ambitionen der Protagonisten werden auch die alltäglichen Herausforderungen deutlich.

Ayumi Nakagawa ist bekannt für ihre Dokumentationen über Menschen am Rande der japanischen Gesellschaft. Mit ihrem Film „Somewhere not here“ hat sie 2010 ihren ersten Film über die LGBTIQ*-Szene in Japan gedreht; der Film handelt von Coming-out ihres Bruders.

Das Nippon Connection Filmfestival findet in diesem Jahr zum 19. Mal in Frankfurt statt und gilt als das größte Festival für zeitgenössischen japanischen Film und bietet neben den Filmen auch ein umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm.

30.5., 22 Uhr, Kino Naxoshalle, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 22 Uhr, http://www.nipponconnection.com

Das Nippon Connection Festival findet vom 28.5. bis 2.6. in verschiedenen Kinos in Frankfurt statt; Festivalzentren sind der Mousonturm und die gegenüberliegende Naxoshalle (Waldschmidtstr. 4 und 19)