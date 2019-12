Nicht ohne meine Schwester ...

× Erweitern Foto: Die Schönbildner Vanessa P. Showgirls

... das sagt das Showgirl Vanessa P., die zur Dezember-Show ihre Showgirls-Schwester Lady Hush eingeladen hat.

Das Dreamteam macht auf der Bühne immer eine gute Figur, egal ob im schwungvollen Zebramuster oder wallender Rüschenrobe. Wobei letztere im Dezember im Schrank bleibt: „Dafür machen wir die Kleiderschlitze etwas höher und die Dekolletees tiefer – und die Sexyness ist perfekt“, meint Vanessa P. „We don’t need Rüschenmäntel, we need Sex“. Das ist mal ’ne Ansage!

21.12., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com