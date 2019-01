Müllpercussion Jubelrevue

× Erweitern Foto: Ten on Tons Muellpercussion

20 Jahre Ten on Tons – das feiert die 10-köpfige Percussion-Combo auch im Post-Jubiläumsjahr 2019 mit weiteren Special-Konzerten. Zum Beispiel am 18.1. in der Bessunger Knabenschule in Darmstadt.

Kultige Grooves und Mitmach-Amination: Dem treibenden Rhythmus der lautstarken Trommelcombo kann man sich nur schwer entziehen. Und die Beschreibung „Müllpercussion“ ist hier weder Beschimpfung noch Untertreibung: Das namengebende Markenzeichen der Ten on Tons ist nämlich die Verwendung echter Mülltonnen als Instrumente.

Die Afro-, Latin-, Samba-, Funk- und Hip Hop-Nummern der Truppe werden bei diesem Konzert durch bekannte Melodien und freie Improvisation am Sopransax und der tiefen Helikontuba unterstützt und erweitert. Alle Arrangements stammen von Bandleaderin Anne Breick – und die weiß ihr Publikum mitzureißen!

18.1., Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstr. 42, Darmstadt, 20:30 Uhr, Tickets über www.tenontons.de oder www.knabenschule.de

Wir verlosen zwei mal zwei Tickets