KASSEL: Mr Gay Syria

× Erweitern Foto: Les Films d’Antoine / COIN FILM / Toprak Film / Bradley Secker Mr Gay Syria

Husein und Mahmoud, zwei schwule syrische Männer, sind auf der Flucht und versuchen in der Fremde ein neues, geoutetes Leben aufzubauen.

Husein arbeitet als Friseur in Istanbul und führt ein Doppelleben: Seine Familie, die er an den Wochenenden sieht, weiß nichts von seiner Homosexualität. Mahmoud ist Gründer der syrischen LGBTIQ*-Bewegung, lebt als anerkannter Asylant in Berlin. Beide möchten als erste arabische Männer am „Mr Gay World“-Contest teilnehmen; Husein hofft, dadurch in der EU endlich frei und geoutet leben zu können. Mahmoud hingegen möchte seine politischen Aktivitäten fördern und die Probleme schwuler Muslime öffentlich machen. Die türkische Filmemacherin Ayşe Toprak hat die beiden Männer ein Jahr lang begleitet und einen eindringlichen Film über Homophobie und die Folgen der Flüchtlingskrise geschaffen. Queerfilm Kassel lädt zur Diskussion in Anschluss an die Filmvorführung.

19.12., Bali, Rainer-Dierichs-Platz 1, Kassel, 18:30 Uhr, www.mrgaysyria-film.de,www.aidshilfe-kassel.de