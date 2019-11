× Erweitern Foto: Rhein Neckar Theater Monnem doi Musical

Eine Ode an Mannheim ist „Monnem – doi Musical“, das derzeit im Rhein Neckar Theater gegeben wird. Marcus Beisel, auch bekannt als Céline Bouvier, hat Musik und Text für das Comedy-Musical beigesteuert. Und in der Tat erfährt man hier so viele Fakten und Trivia über die Quadratestadt, dass selbst eingefleischte Monnemer staunen.

Verpackt ist das alles in eine irrwitzige Story: Ganz Mannheim soll als Replik in China nachgebaut werden – das erfahren die Marktweiber Lisel und Gerda vom Beamten Rainer, der das Projekt in seiner Funktion als Mitarbeiter der heimischen Stadtplanung betreut. Selbstredend ist das alles Geheimsache – deswegen hört man davon auch auf dem Wochenmarkt! Natürlich verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer auf dem Marktgelände – und dann überschlagen sich die Ereignisse ...

1. und 6.12., Rhein Neckar Theater, Angelstr. 33, Mannheim, 1.12. um 18 Uhr, 6.12. um 20 Uhr, www.rhein-neckar-theater.de