Mein geheimer Garten

× Erweitern Foto: Liebieghaus Skulpturensammlung, Esra Klein Secret Garden

Was gibt’s an einem lauen Sommerabend Schöneres, als draußen zu feiern? Das dachte sich auch das Team vom Frankfurter Liebieghaus und lädt im Sommer an jeweils drei Terminen zur „Kunst-meets-Party“-Reihe „Secret Garden“ im Garten des Liebieghaus-Geländes. Am 1.8. erblüht der nächste Secret Garden mit Musik von DJane Jessko und V.B. Kühl. Wie immer bleibt auch das Museum bis 22 Uhr geöffnet – eine gute Gelegenheit, die aktuelle Ausstellung mit Kurz- oder Kuratorenführungen zu besichtigen! Und all das für schlappe fünf Euro Eintritt! Einziger Wermutstropfen: Der 1.8. ist bereits der letzte Secret Garden-Termin für 2019 ...

1.8., Liebieghaus Skulpturensammlung, Schaumainkai 71, Frankfurt, 18 – 22 Uhr, www.liebieghaus.de