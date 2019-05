Mary Roos: Abenteuer Unvernunft

× Erweitern Foto: Stephan Pick Mary Roos

Mary Roos ist ein echtes Phänomen: Seit den 1970ern ist die Sängerin beinah nonstop im Musikbusiness beschäftigt, hat von Schlager, französischen Chansons, ESC-Siegertiteln, Hitparade und ambitionierten Popsongs bis hin zu ihrem jüngsten Projekt, dem Comedy-Programm „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ mit Wolfgang Trepper und als Teilnehmerin der TV-Show „Sing’ meinen Song“ fast alle Show-Genres durchlebt.

Was bleibt da noch zu tun? Genau das, was man schon immer mal tun wollte! Unter diesem Motto veröffentlicht sie nun Songs, die nicht nur musikalisch auf der Höhe der Zeit sind, sondern auch noch kluge Texte haben. Kurzum: Zu ihrem just gefeierten 70. Geburtstag ist Mary Roos auf einem weiteren Höhepunkt ihrer Karriere angelangt.

Mit einer feinen Band tourt sie derzeit unter dem Titel „Abenteuer Unvernunft – neue Lieder und alle großen Hits“ live durch die Republik. Sehenswert und leider zum letzten Mal, denn Mary Roos zieht sich nach dieser Tour von der Bühne zurück!

1.6., Mozartsaal im Rosengarten, Am Rosengartenplatz 2, Mannheim, 20 Uhr, mehr Infos über www.mary-roos.de