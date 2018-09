× Erweitern Foto: Fonds de Dotation Maria Callas MariaCallas Maria Callas im Interview mit David Frost, 1970

Im Dokumentarfilm von Tom Volf „Maria by Callas“ kommt die weltberühmte Opernsängerin vor allem selbst zu Wort und beschreibt ausführlich den Zwiespalt in ihrem Leben: „Da sind zwei Leute in mir, Maria und La Callas“. Die Grundlage des Dokustreifens ist ein bislang unveröffentlichtes TV-Interview mit David Frost aus dem Jahr 1970, in dem die Diva Stellung bezieht zu Themen wie ihrer komplizierten Liebe zu Aristoteles Onassis, dem Rausschmiss aus der Metropolitan Opera oder dem Druck, der auf ihr als Ausnahmekünstlerin lastete. Zu sehen gibt es außerdem private Fotos, Briefe und Videoclips, Interviews und andere Aufzeichnungen. Natürlich kommt die Musik nicht zu kurz: Der Film zeigt zehn ausgesungene Arien.

