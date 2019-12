LOVE & LIEDER

× Erweitern Foto: Gabriele Zech LoveLieder

Sinnlicher Adventskaffee – Love und Lieder zur Kaffeestunde: Melanie wird für alle servieren, während die andächtige Menge bei angenehmer Temperatur den vorweihnachtlichen Liedern der großen Chantal Chabraque und von Ex-Opernstar Tony Riga lauschen – in unserer Imagination bummeln wir im Schnee über den Broadway.

Wer lieber andere weihnachtlich singen lässt, hat es gut getroffen am Sonntag. Aber auch diejenigen, die mit einem Song wie „The worst christmas I ever had“ ihre schlummernden Weihnachts-Traumata aufrühren wollen, sind gut beraten, die drohenden Feiertage am Sonntag in der Maaschanz bei Tony und Chantal einzuläuten. Triangeln, Schellen und Tamburine dürfen mitgebracht werden.

8.12., Ma Chance im Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, 17:30 Uhr, www.tony-riga.de, reservierung@.maaschanz.de