Love & Lieder: Tag der sexuellen Frustration

× Erweitern Foto: A. Beuter Chantal Chabraque und Tony Riga

Aber „DOSeF“ am 2. Juni? Kenner wissen: Der Tag der sexuellen Frustration wird sinnvollerweise am 14. April, also genau zwei Monate nach dem Valentinstag, gefeiert!

Auch Chantal und Tony planten am 14.4. ihre Show auf der Cabaretbühne im Restaurant Maaschanz – allerdings kam ihnen die Evakuierung des Mainufers wegen der Bombenentschärfung dazwischen. Attentat oder C’est la Vie? Egal, der feierliche Nachmittag wird im Juni nachgeholt!

Mit einem betongrauen Medley aus „Satisfaction“ und „I can’t get no“ und trübsinnigen Ausblicken in die Welt der enttäuschten Liebe mit bedrückenden Chansons und Fados bestreiten die beiden Ausnahmesänger ihr neuestes Programm „Besser als gar nichts“. Bühnentechniker Floyd, der Dritte im Bunde, schweigt wie immer zu all dem ...

2.6., Restaurant Maaschanz, Färberstr. 75, Frankfurt, 17:30 Uhr, Love & Lieder