× Erweitern Foto: Robert Recker Lo Malinke

Seit sich das überaus erfolgreiche Kabarett-Trio Malediva 2014 wegen des gesundheitsbedingten Ausstiegs von Philipp „Tetta“ Müller nach 18 Jahren auflöste, sind Auftritte von Lo Malinke rar geworden. Fleißig war Malinke in der Zwischenzeit trotzdem und hat Bücher und Drehbücher geschrieben.

Der Bühne möchte er aber nicht ganz den Rücken kehren und kommt mit seinem neuen Programm „Aufgeräumt“, das im November 2019 Premiere in der Berliner Bar jeder Vernunft feierte, zurück ins Scheinwerferlicht. Für „Aufgeräumt“ hat er sein Leben in acht Kapitel aufgeteilt: Eltern, Liebe, Geld, Tod, Sex, Beruf, Gesundheit und Haustiere. Erfrischend ironisch setzt er sich mit den Stationen auseinander, garniert das Ganze mit sanften Liebesliedern und kreiert am Ende einen Abend für alle, die Liebe und Freundschaft für absolut notwendig halten.

19.12., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46a, Frankfurt, 20 Uhr, www.neues-theater.de